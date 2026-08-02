Επίσημα στην οικογένεια της Τσέλσι ανήκει ο Ντάνι Γουέλμπεκ, με τον 35χρονο στράικερ να υπογράφει για δυο σεζόν.

Ποδοσφαιριστής της Τσέλσι είναι με κάθε επισημότητα από την Κυριακή (2/8) ο Ντάνι Γουέλμπεκ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Λονδίνου.

Οι «μπλε» του Τσάμπι Αλόνσο ήθελαν να ενισχύσουν το ρόστερ με την εμπειρία του 35χρονου, πρώην πλέον συμπαίκτη των Κωστούλα και Τζίμα στην Μπράιτον, η οποια δεν έβαλε εμπόδια στην επιθυμία του παίκτη, που υπέγραψε μέχρι το 2028 με τους Λονδρέζους.

Η ανακοίνωση και τα πρώτα λόγια του Γουέλμπεκ:

Η Τσέλσι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ντάνι Γουέλμπεκ από την Μπράιτον και Χόουβ Άλμπιον της Πρέμιερ Λιγκ.

Ο επιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί 42 φορές με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και θα ενταχθεί στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας.

«Όταν ακούς για το ενδιαφέρον της Τσέλσι, είναι κάτι που σε γεμίζει με τεράστια υπερηφάνεια», δήλωσε ο Γουέλμπεκ. «Γνωρίζοντας την ιστορία της Τσέλσι, είναι ένας σύλλογος που θέλει να κερδίζει τρόπαια και πιέζει για να το κάνει αυτό κάθε σεζόν.

Είμαι πραγματικά τιμημένος που έρχομαι σε έναν σύλλογο αυτού του μεγέθους σε μια πραγματικά συναρπαστική στιγμή. Γνωρίζω ήδη μερικούς από τους παίκτες και έχω κάνει φανταστικές συζητήσεις με τον προπονητή και ήδη νιώθω αυτή τη σύνδεση.

Έχω αυτή τη φωτιά στην κοιλιά μου και είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο για να κάνω όλους στην Τσέλσι, και τους οπαδούς, περήφανους».

Ο Γουέλμπεκ φτάνει στο Στάμφορντ Μπριτζ με πλούσια εμπειρία υψηλού επιπέδου. Έχει πραγματοποιήσει 400 εμφανίσεις στην Πρέμιερ Λιγκ, έχει αγωνιστεί στο UEFA Champions League και έχει εκπροσωπήσει την Αγγλία σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα FIFA.

Ξεκίνησε την καριέρα του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος υπό τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, κατακτώντας την Πρέμιερ Λιγκ, δύο φορές το Λιγκ Καπ και το Κομιούνιτι Σιλντ, και κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων FIFA του 2008.

Ο 35χρονος μεταγράφηκε στην Άρσεναλ τον Σεπτέμβριο του 2014 και πέρασε πέντε σεζόν με την ομάδα του βόρειου Λονδίνου. Σκόραρε 32 γκολ σε 126 συμμετοχές και κέρδισε το Κύπελλο Αγγλίας και το Κομιούνιτι Σιλντ με τους «Κανονιέρηδες» πριν μετακομίσει στη Γουότφορντ και στη συνέχεια στη Μπράιτον. Ο

Γουέλμπεκ πραγματοποίησε περισσότερες από 200 εμφανίσεις για τους Seagulls και παρέμεινε σταθερός σκόρερ στην Premier League, με 26 γκολ να σημειώνονται στην κορυφαία κατηγορία τις δύο τελευταίες σεζόν.

Στο διεθνές επίπεδο, ο Γουέλμπεκ εκπροσώπησε την ανδρική ομάδα της Αγγλίας για οκτώ χρόνια. Σκόραρε 16 φορές για τα Τρία Λιοντάρια και ήταν βασικό στέλεχος στο Euro 2012.

Καλώς ήρθες στην Τσέλσι, Ντάνι!