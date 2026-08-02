Γιαν Κουτό: Οδεύει προς την Κόμο ο Βραζιλιάνος
Μια... ανάσα πριν την Κόμο ο Γιαν Κουτό! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος αμυντικός βρίσκεται στις τελικές λεπτομέρειες με τον σύλλογο του ιταλικού βορρά προκειμένου να ενταχθεί στο δυναμικό του.
Ο έγκριτος δημοσιογράφος τονίζει πως μετά από έναν κύκλο διαπραγματεύσεων η Κόμο του Τάσου Δουβίκα τα... βρήκε σε όλα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την παραχώρηση του παίκτη. Το μόνο που απομένει είναι η τελική συζήτηση για τη ρήτρα οψιόν αγοράς, αφού ο 24χρονος δεσμεύεται με πολυετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030 με τον σύλλογο της Κοιλάδας του Ρουρ.
Υπενθυμίζεται πως η Κόμο εξασφάλισε το εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της, έπειτα από μια καταπληκτική σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.
🚨🔵⚪️ Como are closing in on Yan Couto deal after long negotiations for the right back.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026
Broad agreement done with Borussia Dortmund, now working on a buy option clause being negotiated. ⏳ pic.twitter.com/P4I9Ua1Wug
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