Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ Γιαν Κουτό βρίσκεται πολύ κοντά στην Κόμο του Τάσου Δουβίκα.

Μια... ανάσα πριν την Κόμο ο Γιαν Κουτό! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος αμυντικός βρίσκεται στις τελικές λεπτομέρειες με τον σύλλογο του ιταλικού βορρά προκειμένου να ενταχθεί στο δυναμικό του.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος τονίζει πως μετά από έναν κύκλο διαπραγματεύσεων η Κόμο του Τάσου Δουβίκα τα... βρήκε σε όλα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την παραχώρηση του παίκτη. Το μόνο που απομένει είναι η τελική συζήτηση για τη ρήτρα οψιόν αγοράς, αφού ο 24χρονος δεσμεύεται με πολυετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030 με τον σύλλογο της Κοιλάδας του Ρουρ.

Υπενθυμίζεται πως η Κόμο εξασφάλισε το εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της, έπειτα από μια καταπληκτική σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.