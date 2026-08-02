Ρόμα: Θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς τον Έντρικ της Ρεάλ
Θα γίνει συμπαίκτης με τον Έντρικ ο Κουλιεράκης; Δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport αναφέρει πως η Ρόμα επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της ως δανεικό με οψιόν αγοράς τον 20χρονο Βραζιλιάνο.
Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο είναι δανεισμός με οψιόν αγοράς από τους Ιταλούς αλλά και οψιόν επαναγοράς από τους Μαδριλένους. Ο αθλητικός διευθυντής της, Τόνι Ντ'Αμίκο, ταξίδεψε απευθείας στη Μαδρίτη για να δει αν είναι δυνατή μια συμφωνία, σύμφωνα με την ιταλική πηγή. Οι Λος Μπλάνκος για την ώρα δεν έχουν πάρει επίσημη θέση αλλά οι Τζιαλορόσι δείχνουν να είναι αισιόδοξοι, καθώς ενδιαφέρονται αρκετά για τον παίκτη της Σελεσάο.
Υπενθυμίζεται πως ο Έντρικ επέστρεψε φέτος στη Ρεάλ, έπειτα από τον δανεισμό του στη Λιόν αλλά δεν φαίνεται πως βρίσκεται στο πλάνο του Μουρίνιο ενόψει της νέας σεζόν και ο δανεισμός του σε άλλη ομάδα προκειμένου να πάρει παιχνίδια, μοιάζει το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή.
🚨💣 BREAKING: AS ROMA want Endrick!— Madrid Zone (@theMadridZone) August 2, 2026
The club wants a loan with option to buy, + a potential buy-back clause for Real Madrid.
Their sporting director, Tony D'Amico, travelled directly to Madrid to see if a deal could be possible.
So far, Real Madrid have NOT been open to a… pic.twitter.com/UavCUa6wuY
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