Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ανακοινώθηκε από τη Ρόμα και αποτελεί και με τη... βούλα το νέο μεταγραφικό της απόκτημα.

Επίσημα Ρωμαίος ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης! Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός ανακοινώθηκε από τη Ρόμα και αποτελεί και επίσημα τον νέο αμυντικό των Τζιαλορόσι έναντι 15+3 εκατ. ευρώ.

Ο 23χρονος στόπερ ανοίγει το νέο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του, που από τη νέα σεζόν θα τον βρει στη Serie A. Γίνεται και επίσημα ο 10ος Έλληνας που θα αγωνιστεί στην «αιώνια πόλη» για λογαριασμό της Ρόμα, μετά τους Τσιμίκα, Χολέβας, Μανωλά, Τοροσίδη, Ταχτσίδη, Ελευθερόπουλο, Δέλλα, Χούτο και Κεραμίτση!

Μετά από μια άκρως επιτυχημένη θητεία στη Βόλφσμπουργκ, ο «Κούλιε» μετακομίζει στη γειτονική Ιταλία. Η γερμανική ομάδα θα λάβει περί τα 18 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους (3 εκατ. ευρώ) για την παραχώρηση του 23χρονου ανασταλτικού, ενώ στο deal θα υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%.