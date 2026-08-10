Ο Ζοσέ Μουρίνιο έριξε... μπηχτή κατά του Πεπ Γκουαρδιόλα στο ντοκιμαντέρ The Special One.

Αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους προπονητές του 21ου αιώνα, ωστόσο έχουν μεγάλες διαφορές. Ο ένας εκ των δύο μάλιστα, θέλησε να αναδείξει μία εξ αυτών, δίχως να κατονομάσει βέβαια τον άλλον...

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ The Special One, ο Ζοσέ Μουρίνιο αναφέρθηκε στη σαββατική άδεια, αγγλιστί sabbatical, ήτοι τη σκόπιμη αποχή από τη δουλειά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δηλαδή που είχε κάνει ο Πεπ Γκουαρδιόλα το 2012, όταν μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, έμεινε ανενεργός για έναν χρόνο πριν αναλάβει την Μπάγερν Μονάχου.

Όπως είπε ο Πορτογάλος τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, «μερικοί το χρειάζονται και αυτό είναι κάτι που μισώ. Μισώ αυτή τη λέξη. Για μένα, σημαίνει αδυναμία. Μην μου μιλάτε για τέτοιες άδειες. Ποτέ δεν χρειάζομαι ξεκούραση, θα ξεκουραστώ όταν ο Θεός μου πει “έλα πάνω”».

Σχολιάζοντας δε το μέλλον του, ο έμπειρος προπονητής τόνισε ότι «δεν μπορώ ούτε να φανταστώ πότε θα σταματήσω. Λέω δέκα χρόνια ακόμα, αλλά μπορεί και περισσότερα. Είναι διασκέδαση. Ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε. Θέλω να πάρω κι άλλους τίτλους, νέους τίτλους, να επαναλάβω την κατάκτησή τους. Να το κάνω σε μέρη που δεν έχω πάει, να το κάνω σε μέρη όπου έχω πάει ξανά.

Ο κόσμος μου, είναι να μπαίνω σε ένα γήπεδο με 50.000 ή 90.000 οπαδούς, 100.000. Αυτός είναι ο κόσμος μου. Δίχως ποδόσφαιρο, κάτι δεν είναι πλήρες. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εμμονή, δεν το αισθάνομαι έτσι. Απλά όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο, θες να μείνεις εκεί για πάντα».