Για τη σχέση του με τον Ίκερ Κασίγιας μίλησε στο ντοκιμαντέρ του Netflix ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Η πρώτη θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης μεταξύ 2010 και 2013 είχε συνοδευτεί, μεταξύ άλλων, από μία δύσκολη σχέση με τον Ίκερ Κασίγιας. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας αποτελούσε ζωντανό θρύλο της Βασίλισσας αλλά ο Πορτογάλος προπονητής είχε έρθει σε κόντρα μαζί του τη σεζόν 2012/13, με αποτέλεσμα ο Κασίγιας να χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα.

Ο Μουρίνιο μίλησε για τη σχέση του με τον τότε αρχηγό της Ρεάλ στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του λέγοντας αναφορικά με την άφιξή του στην ισπανική πρωτεύουσα ότι «η Ρεάλ είχε φανταστική ομάδα. Ο Κασίγιας ήταν ο αρχηγός και ο καλύτερος παίκτης αλλά πνευματικά, οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν σε καλή κατάσταση.

Το πρώτο πράγμα που μου ζήτησε ο Κασίγιας, ήταν μεγαλύτερη άδεια για τους παίκτες που ήταν στην εθνική ομάδα. Τη δεύτερη φορά που μιλήσαμε, μου ζήτησε να καθυστερήσω την έναρξη της προπόνησης κατά μία ώρα επειδή είχε κίνηση στη Μαδρίτη εκείνη την ώρα. Την τρίτη φορά, μου είπε ότι δεν ήθελαν να πάνε στο ξενοδοχείο και ότι προτιμούσαν να συναντιούνται τη μέρα του αγώνα και να πηγαίνουν απευθείας στο γήπεδο. Συνειδητοποίησα ότι ήταν κακομαθημένοι».