Κόμο: Βρήκε ξανά δίχτυα ο Δουβίκας
Ο Τάσος Δουβίκας έχει μπει με το… πόδι στο γκάζι στη νέα σεζόν και στέλνει από νωρίς τα δικά του μηνύματα στην Κόμο. Ο Έλληνας επιθετικός δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, έχοντας ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στα πρώτα φιλικά της ιταλικής ομάδας. Ο Δουβίκας σκόραρε στην αναμέτρηση απέναντι στην Παρί και λίγες ημέρες αργότερα βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, αυτή τη φορά κόντρα στη Φαμαλικάο.
Θυμίζουμε, πως ήταν καθοριστική η συμβολή του Έλληνα φορ στην περσινή εξαιρετική πορεία. Ο Δουβίκας αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, ολοκληρώνοντας τη σεζόν ως πρώτος σκόρερ της Κόμο στο πρωτάθλημα με 14 γκολ σε 38 συμμετοχές.
Como equalize immediately against Famalicão with the goal of Douvikas assisted by Perrone
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Il #Como pareggia subito contro il Famalicão con il gol di #Douvikas su assist di #Perrone#ComoTV pic.twitter.com/BpWDGQvhCh— Como TV (@_Como_TV) July 31, 2026
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