Κόμο: Βρήκε ξανά δίχτυα ο Δουβίκας

Ο Δουβίκας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και σκόραρε ξανά σε φιλικό προετοιμασίας της Κόμο.

Ο Τάσος Δουβίκας έχει μπει με το… πόδι στο γκάζι στη νέα σεζόν και στέλνει από νωρίς τα δικά του μηνύματα στην Κόμο. Ο Έλληνας επιθετικός δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, έχοντας ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στα πρώτα φιλικά της ιταλικής ομάδας. Ο Δουβίκας σκόραρε στην αναμέτρηση απέναντι στην Παρί και λίγες ημέρες αργότερα βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, αυτή τη φορά κόντρα στη Φαμαλικάο.

Θυμίζουμε, πως ήταν καθοριστική η συμβολή του Έλληνα φορ στην περσινή εξαιρετική πορεία. Ο Δουβίκας αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, ολοκληρώνοντας τη σεζόν ως πρώτος σκόρερ της Κόμο στο πρωτάθλημα με 14 γκολ σε 38 συμμετοχές.