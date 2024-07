Πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου δεξιού μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, Γιαν Κούτο, βρίσκεται η Ντόρτμουντ για ένα ποσό χαμηλότερο των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γιάν Κούτο αποτέλεσε μια από τις φετινές εκπλήξεις στο ρόστερ της Τζιρόνα που την εκτόξευσαν προς την έξοδο στο Champions League, οργώνοντας την δεξιά πλευρά ως ακραίος μπακ.

Όπως ήταν φυσιολογικό οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις κατά τον δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Σίτι στο ισπανικό κλαμπ δεν πέρασαν απαρατήρητες στην Ευρώπη, με τη Ντόρτμουντ να ξεπροβάλλει ως φαβορί για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με το «Athletic» οι Γερμανοί βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σίτι για την απόκτηση της μεταγραφής, η οποία αναμένεται να κλείσει για ένα ποσό χαμηλότερο των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα ο Βραζιλιάνος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ντόρτμουντ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Βεστφαλούς.

Την περσινή περίοδο ο Κούτο κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Τζιρόνα με απολογισμό δυο γκολ και δέκα ασίστ.



