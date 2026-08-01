Κουλιεράκης: Έφτασε Ρώμη και ανακοινώνεται από τους Τζαλορόσι (vid)
Στη Ρώμη βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Ρόμα.
Ο Έλληνας αμυντικός πέταξε με ιδιωτικό τζετ μαζί με τον αντζέντη του, Πασχάλη Τουντούρη στην «αιώνια πόλη», ούτως ώστε να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του από τη Βόλφσμπουργκ στους Τζαλορόσι, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί ακόμη και εντός ημέρας. Μάλιστα, αρκετός κόσμος τον περίμενε στο αεροδρόμιο, με τον ίδιο να βγάζει φωτογραφίες και να μοιράζει αυτόγραφα.
Η γερμανική ομάδα θα λάβει περί τα 18 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους για την παραχώρηση του 22χρονου στόπερ, ενώ στο deal θα υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%.
.@OfficialASRoma, le immagini dell’arrivo di Konstantinos Koulierakis pic.twitter.com/UsmZxpOhHe— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 1, 2026
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