Κουλιεράκης: Έφτασε Ρώμη και ανακοινώνεται από τους Τζαλορόσι (vid)

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Κουλιεράκης: Έφτασε Ρώμη και ανακοινώνεται από τους Τζαλορόσι (vid)

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Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έφτασε στην αιώνια πόλη και σύντομα θα ανακοινωθεί από τη Ρόμα, με τον κόσμο να τον περιμένει στο αεροδρόμιο.

Στη Ρώμη βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Ρόμα.

Ο Έλληνας αμυντικός πέταξε με ιδιωτικό τζετ μαζί με τον αντζέντη του, Πασχάλη Τουντούρη στην «αιώνια πόλη», ούτως ώστε να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του από τη Βόλφσμπουργκ στους Τζαλορόσι, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί ακόμη και εντός ημέρας. Μάλιστα, αρκετός κόσμος τον περίμενε στο αεροδρόμιο, με τον ίδιο να βγάζει φωτογραφίες και να μοιράζει αυτόγραφα.

Η γερμανική ομάδα θα λάβει περί τα 18 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους για την παραχώρηση του 22χρονου στόπερ, ενώ στο deal θα υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%.

     

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