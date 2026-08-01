Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης φτάνει από ώρα σε ώρα με ιδιωτική πτήση στην ιταλική πρωτεύουσα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρόμα.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Ρόμα, ανοίγοντας ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Οι Τζαλορόσι έχουν έρθει πριν λίγα εικοσιτετράωρα σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς στόπερ, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει λόγο για ένα ποσό ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους. Παράλληλα, ο γερμανικός σύλλογος θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ μάλιστα μοιράστηκε μια φωτογραφία από τον 22χρονο αμυντικό και τον ατζέντη του, Πασχάλη Τουντούρη, με τους δυό τους να ταξιδεύουν με ιδιωτικό τζετ για την ιταλική πρωτεύουσα. Εκεί, ο Κουλιεράκης θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Serie A.