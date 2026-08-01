Κουλιεράκης: Με ιδιωτικό τζετ στη Ρώμη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Ρόμα, ανοίγοντας ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Οι Τζαλορόσι έχουν έρθει πριν λίγα εικοσιτετράωρα σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς στόπερ, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει λόγο για ένα ποσό ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους. Παράλληλα, ο γερμανικός σύλλογος θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης 20%.
Ο Ιταλός ρεπόρτερ μάλιστα μοιράστηκε μια φωτογραφία από τον 22χρονο αμυντικό και τον ατζέντη του, Πασχάλη Τουντούρη, με τους δυό τους να ταξιδεύουν με ιδιωτικό τζετ για την ιταλική πρωτεύουσα. Εκεί, ο Κουλιεράκης θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Serie A.
🟡🔴✈️ Konstantinos Koulierakis and his agent Paschalis Tountouris from AS1 on their way to Rome right now.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026
AS Roma signed the Greek defender from Wolfsburg for €16.5m fixed fee, €1.5m add-ons, 20% sell on clause. pic.twitter.com/ESDmdM2pMt
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