Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη Ρόμα, αφού οι Τζαλορόσι τα βρήκαν σε όλα με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτησή του.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, καθώς η Ρόμα βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Τζαλορόσι κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς στόπερ. Η συμφωνία προβλέπει εγγυημένο ποσό ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ περιλαμβάνει ακόμη μπόνους επίτευξης στόχων, καθώς και ποσοστό μεταπώλησης 20% υπέρ της γερμανικής ομάδας.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Κουλιεράκης θα υποβληθεί το Σάββατο στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2031, ολοκληρώνοντας και επίσημα τη μετακίνησή του στη Ρόμα.