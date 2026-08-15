Ντόρτμουντ - Ρόμα: Ξανά βασικός ο Καρέτσας, στον πάγκο ο Κουλιεράκης
Ξανά στην αρχική σύνθεση της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
Αφού θάμπωσε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με εντυπωσιακό γκολ κόντρα στην Άρσεναλ, ο νεαρός εξτρέμ πήρε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης από τους Βεστφαλούς και βρέθηκε στην ενδεκάδα και για το ματς απέναντι στους Ρωμαίους.
Από την άλλη πλευρά, ο Κωσνσταντίνος Κουλιεράκης βρέθηκε στον πάγκο μετά από απόφαση του Γκασπερίνι.
Zurück zuhause – mit dieser Elf! 🔥— Borussia Dortmund (@BVB) August 15, 2026
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Ab 17:25 Uhr live:
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