Φανέλα βασικού πήρε ξανά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για το φιλικό ματς της Ντόρτμουντ απέναντι στη Ρόμα. Στον πάγκο ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης για τους Τζαλορόσι.

Ξανά στην αρχική σύνθεση της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Αφού θάμπωσε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με εντυπωσιακό γκολ κόντρα στην Άρσεναλ, ο νεαρός εξτρέμ πήρε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης από τους Βεστφαλούς και βρέθηκε στην ενδεκάδα και για το ματς απέναντι στους Ρωμαίους.

Από την άλλη πλευρά, ο Κωσνσταντίνος Κουλιεράκης βρέθηκε στον πάγκο μετά από απόφαση του Γκασπερίνι.