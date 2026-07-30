Κουλιεράκης - Ρόμα: «Here we go» από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο!
Και έχουμε... here we go για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη! Ο Έλληνας στόπερ τα βρήκε σε όλα με τη Ρόμα και εκείνη με τη σειρά της πήρε το πράσινο φως από τη Βόλφσμπουργκ για την αγορά του ποδοσφαιριστή.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός θεωρείται κάτοικος Ρώμης και το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 15 εκατ. ευρώ καθώς, μετά τον υποβιβασμό της γερμανικής ομάδας, το ποσό του Κουλιεράκη μειώθηκε αισθητά.
Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης, για το οποίο αναφερθήκαμε στο Gazzetta ενώ αφήνει τη Γερμανία έχοντας προσθέσει στο βιογραφικό 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 4 γκολ και 3 ασίστ μέσα σε μία διετία στη Bundesliga.
🚨🟡🔴 Konstantinos Koulierakis to AS Roma, here we go! Agreement in place with Wolfsburg on all terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
Agreement also with the defender since yesterday, as reported.
Fee worth around €15m for Koulierakis to become new Roma defender. 🇬🇷 pic.twitter.com/IKEDxGhWWN
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