Η Βόλφσμπουργκ αποχαιρέτησε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη με άκρως... ελληνικό τρόπο.

«Σ’ ευχαριστώ Κούλιε, σε ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σου στην ομάδα μας και καλή επιτυχία στη νέα σου πρόκληση», ήταν το συγκινητικό μήνυμα της Βόλφσμπουργκ στον 23χρονο Έλληνα στόπερ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Ρόμα.

Ο 23χρονος στόπερ ανοίγει το νέο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του, που από τη νέα σεζόν θα τον βρει στη Serie A. Γίνεται και επίσημα ο 10ος Έλληνας που θα αγωνιστεί στην «αιώνια πόλη» για λογαριασμό της Ρόμα, μετά τους Τσιμίκα, Χολέβας, Μανωλά, Τοροσίδη, Ταχτσίδη, Ελευθερόπουλο, Δέλλα, Χούτο και Κεραμίτση!

Μετά από μια άκρως επιτυχημένη θητεία στη Βόλφσμπουργκ, ο «Κούλιε» μετακομίζει στη γειτονική Ιταλία. Η γερμανική ομάδα θα λάβει περί τα 18 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους (3 εκατ. ευρώ) για την παραχώρηση του 23χρονου ανασταλτικού, ενώ στο deal θα υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%.