Γιουβέντους: Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αλαϊμπέγκοβιτς
Ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς προ των πυλών της Γιουβέντους! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει λόγο για προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών και το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.
Έτσι, όπως όλα δείχνουν, η Βέκια Σενιόρα μετά τον Κόλο Μουανί ενισχύεται περαιτέρω με τον ανερχόμενο Βόσνιο αριστερό εξτρέμ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα της Μπάγερ Λεβερκούζεν σε 44 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις σκόραρε 13 φορές και μοίρασε τέσσερις ασίστ.
Η Τσέλσι, η Νάπολι και η Ρόμα ήταν επίσης επίδοξοι... μνηστήρες για τον παίκτη αλλά όπως φαίνεται οι Τορινέζοι έκοψαν πρώτοι το... νήμα. Ο 18χρονος φέρελπις αθλητής αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με τη φανέλα της πατρίδας του, σημειώνοντας ένα γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις.
🚨⚪️⚫️ Juventus are in advanced talks to sign Kerem Alajbegović after Randal Kolo Muani!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
Negotiations underway on both club and player side to anticipate other clubs.
Deal progressing. 🇧🇦 pic.twitter.com/HK21mM6DES
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