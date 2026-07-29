Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (18, 1.86) πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους.

Ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς προ των πυλών της Γιουβέντους! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει λόγο για προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών και το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, η Βέκια Σενιόρα μετά τον Κόλο Μουανί ενισχύεται περαιτέρω με τον ανερχόμενο Βόσνιο αριστερό εξτρέμ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα της Μπάγερ Λεβερκούζεν σε 44 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις σκόραρε 13 φορές και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Η Τσέλσι, η Νάπολι και η Ρόμα ήταν επίσης επίδοξοι... μνηστήρες για τον παίκτη αλλά όπως φαίνεται οι Τορινέζοι έκοψαν πρώτοι το... νήμα. Ο 18χρονος φέρελπις αθλητής αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με τη φανέλα της πατρίδας του, σημειώνοντας ένα γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις.