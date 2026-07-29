Οριστική συμφωνία Γιουβέντους - Παρί για Κολό Μουανί

Η Γιουβέντους έδωσε τα χέρια με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη μεταγραφή του Γάλλου επιθετικούς, ο οποίος αναμένεται στο Τορίνο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η υπόθεση του Ραντάλ Κολό Μουανί είχε εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού, ωστόσο η Γιουβέντους κατάφερε τελικά να φτάσει σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτησή του.

Οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν σε δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, η οποία θα ενεργοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι «Μπιανκονέρι» θα εξασφαλίσουν την έξοδό τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το συνολικό ύψος της συμφωνίας, μαζί με τα μπόνους, αναμένεται να φτάσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται την Τετάρτη στο Τορίνο, προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά.

Ο Κολό Μουανί δεν είναι άγνωστος στο περιβάλλον της Γιουβέντους, καθώς είχε αγωνιστεί ως δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024 - 2025, πετυχαίνοντας 10 γκολ σε 22 συμμετοχές και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Ο προπονητής της «Γηραιάς Κυρίας», Λουτσιάνο Σπαλέτι, είχε εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να τον έχει ξανά στη διάθεσή του, θεωρώντας πως τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν απόλυτα στο αγωνιστικό του πλάνο. Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής έπαιξε και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητά του ήταν να φορέσει ξανά τη φανέλα της Γιουβέντους, απορρίπτοντας κάθε άλλη πιθανή επιλογή για τη συνέχεια της καριέρας του.