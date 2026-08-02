Παίκτης της Γιουβέντους θα είναι ο Ραντάλ Κόλο Μουανί. Η ιταλική ομάδα θα έχει και επίσημα τον Γάλλο επιθετικό στο ρόστερ της νέας σεζόν, όπως επιβεβαίωσε η Παρί.

Κάτοικος Ιταλίας θα είναι και ο Κόλο Μουανί! Μετά την ανακοίνωση του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, η Γιουβέντους απέκτησε και τον Γάλλο στράικερ από την Παρί Σεν Ζερμέν, έναντι 50 εκατ. ευρώ, όπως επισημοποίησε ο σύλλογος του Παρισιού.

Οι Μπιανκονέρι πίεσαν για την υπογραφή του επιθετικού των Τρικολόρ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η μετακίνηση του δεν υλοποιήθηκε ποτέ, λόγω των αυστηρών οικονομικών απαιτήσεων του παριζιάνικου συλλόγου, ο οποίος στη συνέχεια τον παραχώρησε δανεικό στην Τότεναμ.

Υπενθυμίζεται πως ο Κολό Μουανί είχε περάσει δανεικός από τη Βέκια Σενιόρα στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-2025 και σε 16 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψε 8 γκολ και 1 ασίστ.