Κόλο Μουανί: Η Παρί επισημοποίησε τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους
Κάτοικος Ιταλίας θα είναι και ο Κόλο Μουανί! Μετά την ανακοίνωση του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, η Γιουβέντους απέκτησε και τον Γάλλο στράικερ από την Παρί Σεν Ζερμέν, έναντι 50 εκατ. ευρώ, όπως επισημοποίησε ο σύλλογος του Παρισιού.
Οι Μπιανκονέρι πίεσαν για την υπογραφή του επιθετικού των Τρικολόρ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η μετακίνηση του δεν υλοποιήθηκε ποτέ, λόγω των αυστηρών οικονομικών απαιτήσεων του παριζιάνικου συλλόγου, ο οποίος στη συνέχεια τον παραχώρησε δανεικό στην Τότεναμ.
Υπενθυμίζεται πως ο Κολό Μουανί είχε περάσει δανεικός από τη Βέκια Σενιόρα στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-2025 και σε 16 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψε 8 γκολ και 1 ασίστ.
Randal Kolo Muani completes move to Juventus FC.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 2, 2026
Paris Saint-Germain can today announce the transfer of Randal Kolo Muani to Juventus FC. We would like to thank Randal and wish him all the best for the future. 💪
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