Ψηλά στη λίστα της Μπενφίκα ο Κουλιεράκης λένε οι Πορτογάλοι
Η Μπενφίκα βρίσκεται στην αναζήτηση ενός νέου κεντρικού αμυντικού και, σύμφωνα με το «Now Canal» ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι μία από τις επιλογές των «Αετών» για την ενίσχυση της ομάδας του Μάρκο Σίλβα. Ο 22χρονος διεθνής διένυσε πέρσι μία εξαιρετική χρονιά με τη γερμανική Βόλφσμπουργκ, πετυχαίνοντας μάλιστα και τέσσερα γκολ σε 33 εμφανίσεις
Η επείγουσα ανάγκη για την υπογραφή ενός νέου κεντρικού αμυντικού στον σύλλογο της Λισαβόνας σχετίζεται άμεσα με την επικείμενη αποχώρηση του Αντόνιο Σίλβα. Ο Πορτογάλος διεθνής ετοιμάζει να αποχωρήσει από την Μπενφίκα, με πιθανότερο προορισμό την αγγλική Μπόρνμουθ, η οποία την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Παράλληλα, το γεγονός ότι η Βόλφσμπουργκ έχει υποβιβαστεί θα μπορούσε να διευκολύνει τη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, δεδομένου ότι ο Έλληνας οπισθοφύλακας έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το 2029 και η αξία του, σύμφωνα με το Transfermarkt ανέρχεται περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ.
🚨 Kostas Koulierakis está na lista do Benfica para reforçar o centro da defesa, segundo o @Now_Canal_.— Diário de Transferências (@DTransferencias) July 19, 2026
O defesa de 22 anos fez 4 golos em 33 jogos pelo VfL Wolfsburg na última temporada.
O atleta tem um valor de mercado de 25 milhões milhões de euros. pic.twitter.com/CtF1PfjiKS
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