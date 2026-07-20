Πορτογαλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Μπενφίκα έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Έλληνα αμυντικού, Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Η Μπενφίκα βρίσκεται στην αναζήτηση ενός νέου κεντρικού αμυντικού και, σύμφωνα με το «Now Canal» ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι μία από τις επιλογές των «Αετών» για την ενίσχυση της ομάδας του Μάρκο Σίλβα. Ο 22χρονος διεθνής διένυσε πέρσι μία εξαιρετική χρονιά με τη γερμανική Βόλφσμπουργκ, πετυχαίνοντας μάλιστα και τέσσερα γκολ σε 33 εμφανίσεις

Η επείγουσα ανάγκη για την υπογραφή ενός νέου κεντρικού αμυντικού στον σύλλογο της Λισαβόνας σχετίζεται άμεσα με την επικείμενη αποχώρηση του Αντόνιο Σίλβα. Ο Πορτογάλος διεθνής ετοιμάζει να αποχωρήσει από την Μπενφίκα, με πιθανότερο προορισμό την αγγλική Μπόρνμουθ, η οποία την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η Βόλφσμπουργκ έχει υποβιβαστεί θα μπορούσε να διευκολύνει τη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, δεδομένου ότι ο Έλληνας οπισθοφύλακας έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το 2029 και η αξία του, σύμφωνα με το Transfermarkt ανέρχεται περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ.