Κουλιεράκης: Οι αποδοχές του στη Ρόμα και η διάρκεια του συμβολαίου

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σύμφωνα με τους Ιταλούς, τα έχει βρει σε όλα με τη Ρόμα.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα γίνει παίκτης της Ρόμα.

Ο 22χρονος διεθνής αριστεροπόδαρος παίκτης της Βόλφσμουργκ και πρώην του ΠΑΟΚ, αναμένεται να μετακομίσει στην ιταλική πρωτεύουσα με ένα ποσό 15 εκατ. ευρώ, συν τρία εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Κουλιεράκης θα υπογράψει για 5 χρόνια στη Ρόμα και οι αποδοχές του θα είναι δύο εκατ. ευρώ ετησίως.