Μίλαν και Αλ Χιλάλ τα βρήκαν σε όλα για τον Τεό Ερναντές και ο Γάλλος ετοιμάζει άμεσα βαλίτσες για Σαουδική Αραβία.

Παίκτης της Αλ Χιλάλ θα είναι από μέρα σε μέρα ο Τεό Ερναντές, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη Μίλαν ύστερα από έξι σεζόν. Ο 27χρονος Γάλλος έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με την ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι, η οποία περίμενε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων προκειμένου να προχωρήσει το deal.

Οι Σαουδάραβες τα βρήκαν με τους Ροσονέρι στα 25 εκατομμύρια ευρώ για τον Γάλλο μπακ, όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο διεθνής αμυντικός δε θα ακολουθήσει τη Μίλαν στην προετοιμασία και θα ταξιδέψει άμεσα προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας.

Οι Ιταλοί θα χάσουν έναν παίκτη με κομβικό ρόλο. Ο Ερναντές έφθασε στο Μιλάνο τη σεζόν 2019/20 και έκτοτε έχει σημειώσει με τη φανέλα των Ροσονέρι 262 εμφανίσεις, με 31 γκολ και 24 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει γράψει ιστορία στο κλαμπ ως ο αμυντικός με τα περισσότερα γκολ. Παρά το ότι το συμβόλαιό του εξέπνεε το 2026, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

🚨🔵 BREAKING: Theo Hernández to Al Hilal, here we go! Agreement now being sealed after verbal pact made two weeks ago.



AC Milan will receive €25m transfer fee as Theo will sign his contract in the upcoming days.



New left back for Simone Inzaghi. 🇫🇷 pic.twitter.com/5vRxgQtNnG