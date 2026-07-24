H Μίλαν με επίσημη ανακοίνωση της γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κροάτη μέσο, Λούκα Μόντριτς.

Ο Λούκα Μόντριτς θα παραμείνει και με τη... βούλα κάτοικος Μιλάνου για ακόμη μία χρονιά, καθώς υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μίλαν μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 41χρόνος πλέον Κροάτης εντάχθηκε στους Ροσονέρι το περασμένο καλοκαίρι με μονοετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφοντας 37 εμφανίσεις, ενώ παράλληλα πέτυχε 2 γκολ και 3 ασίστ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα μείνω στη Μίλαν, όπου με κάνατε να νιώσω ευπρόσδεκτος και αγαπημένος από την πρώτη κιόλας μέρα. Μετά από μια σεζόν κατώτερη των προσδοκιών μας, η επιθυμία για ανάκαμψη είναι τεράστια. Μια νέα σεζόν και μια νέα πρόκληση μας περιμένουν - ένα έργο στο οποίο πιστεύω και που με παρακινεί».

«Είμαι έτοιμος να συνεχίσω να δίνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα και είμαι τόσο περήφανος που συνεχίζω να φοράω αυτά τα χρώματα. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο Σαν Σίρο και να νιώσω το βρυχηθμό σου», δήλωσε ο διεθνής μέσος για το νέο του συμβόλαιο.

The future still bears his name.

Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 July 23, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μίλαν:

Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Λούκα Μόντριτς υπέγραψε συμβόλαιο για μια ακόμη σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Βασική φυσιογνωμία στη μεσαία γραμμή των Ροσονέρι από την άφιξή του, ο Λούκα έχει φέρει την εμπειρία και την ποιότητά του στην υπηρεσία της ομάδας, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, με ταπεινότητα και μεγάλο πάθος. Ένας από τους καλύτερους και πιο εμβληματικούς παίκτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Κροάτης θα συνεχίσει το ταξίδι του με τη φανέλα των Ροσονέρι - με τους οποίους έκανε 37 εμφανίσεις και σκόραρε 2 γκολ την περασμένη σεζόν - με τη φιλοδοξία να φτάσει σε νέα, σημαντικά ορόσημα.

Ο Λούκα Μόντριτς θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 14 στη Μίλαν.