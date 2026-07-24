Ίντερ: Πιέζει για την απόκτηση του Ρομέρο
Η Ίντερ θέλει να κάνει κάτοικο Μιλάνου τον Κρίστιαν Ρομέρο! Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, οι Νερατζούρι έχουν εντυπωσιαστεί από τις πρόσφατες εμφανίσεις του Αργεντινού αμυντικού στο Μουντιάλ αλλά η Τότεναμ αξιώνει 50 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον αρχηγό της.
Η Αργεντινή έφτασε ξανά μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον 28χρονο αμυντικό να είναι εκ των βασικών πυλώνων της λειτουργίας της ομάδας του Σκαλόνι. Οι επαφές ανάμεσα στους δύο συλλόγους έχουν ξεκινήσει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ατζέντης του παίκτη βρίσκεται στο Μιλάνο.
Ο Ρομέρο έχει εμπειρία από τη Serie A, καθώς φόρεσε τις φανέλες των Τζένοα και Αταλάντα από το 2018 έως το 2021. Ο ανασταλτικός της Ασημένιας δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Σπερς μέχρι το 2029.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 23 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και μια ασίστ με τη φανέλα της Τότεναμ.
🚨 L'INTER MILAN VISE CRISTIAN ROMERO 🇦🇷 ! 👀💙— BeFootball (@_BeFootball) July 23, 2026
Poussé vers la sortie par Tottenham, le défenseur est ciblé par le club italien.
Les Spurs réclament environ 50 M€. 💰
(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/Eh4JpSd3EV
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