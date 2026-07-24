Η Πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της τον Κρίστιαν Ρομέρο, με την Τότεναμ να ζητά 50 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport.

Η Ίντερ θέλει να κάνει κάτοικο Μιλάνου τον Κρίστιαν Ρομέρο! Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, οι Νερατζούρι έχουν εντυπωσιαστεί από τις πρόσφατες εμφανίσεις του Αργεντινού αμυντικού στο Μουντιάλ αλλά η Τότεναμ αξιώνει 50 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον αρχηγό της.

Η Αργεντινή έφτασε ξανά μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον 28χρονο αμυντικό να είναι εκ των βασικών πυλώνων της λειτουργίας της ομάδας του Σκαλόνι. Οι επαφές ανάμεσα στους δύο συλλόγους έχουν ξεκινήσει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ατζέντης του παίκτη βρίσκεται στο Μιλάνο.

Ο Ρομέρο έχει εμπειρία από τη Serie A, καθώς φόρεσε τις φανέλες των Τζένοα και Αταλάντα από το 2018 έως το 2021. Ο ανασταλτικός της Ασημένιας δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Σπερς μέχρι το 2029.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 23 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και μια ασίστ με τη φανέλα της Τότεναμ.