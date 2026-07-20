Ο Κριστιάν Ρομέρο αγνόησε επιδεικτικά τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων στον τελικό του Μουντιάλ.

Σε μια κίνηση που γίνεται παγκόσμιο viral τις τελευταίες ώρες προχώρησε ο Κριστιάν Ρομέρο, κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων, μετά το φινάλε στον τελικό του Μουντιάλ.

Η Αργεντινή δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τον τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας, ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία και παρέδωσε το «στέμμα» της, με τους ποδοσφαιριστές του Λιονέλ Σκαλόνι να ανεβαίνουν στο βάθρο για τα ασημένια μετάλλια.

Εκεί, τους περίμενε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος που... έτυχε αποδοκιμασιών κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium δεν είναι και η πιο αγαπητή προσωπικότητα, κάτι που φρόντισε να του δείξει ξεκάθαρα ο Ρομέρο.

Ο στόπερ της Αλμπισελέστε όχι απλώς δεν είχε χειραψία με τον Τραμπ, αλλα δεν τον κοίταξε καν, την ώρα που παραλάμβανε το μετάλλιό του, με τα social media να τον αποθεώνουν για αυτή του την επιλογή.