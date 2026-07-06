Η Τότεναμ έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ και ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι με πολυετές συμβόλαιο.

Νέο ρεκόρ μεταγραφής για την Τότεναμ που μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Ματέους Φερνάντες για περίπου 98.6 εκατ. ευρώ, γνωστοποίησε και το deal με τη Νιουκάστλ για χάρη του Σάντρο Τονάλι.

Οι «Spurs» αυτή τη φορά έβγαλαν από τα ταμεία τους ένα ποσό που αγγίζει τα 115 εκατ. ευρώ για τον Ιταλό μέσο, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα του Ντε Τσέρμπι.

Ο 26χρονος χαφ βρίσκεται στην Premier League από το 2023 (αποκτήθηκε από τη Μίλαν) και με τις «Καρακάξες» κατέγραψε 76 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, έχοντας 5 γκολ και 4 ασίστ, ενώ κατέκτησε το Carabao Cup to 2025.

Οι πρώτες του δηλώσεις:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όταν έφτασα σήμερα στον σύλλογο, η αίσθηση ήταν φανταστική. Γινόταν λόγος για τέσσερις ή πέντε συλλόγους, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχε μόνο ένας.

Μίλησα με τον προπονητή για σχεδόν δύο ώρες σχετικά με τον σύλλογο, τους φιλάθλους, το γήπεδο και το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Ήταν κάτι μαγικό, καθώς κατάλαβα αμέσως ότι έπρεπε να υπογράψω στην Τότεναμ.

Έχω αντιμετωπίσει την Τότεναμ αρκετές φορές και πάντα συναντούσα υπέροχη ατμόσφαιρα, χάρη στους σπουδαίους φιλάθλους της. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν».