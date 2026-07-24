Ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε με το δεξί τη νέα σεζόν, καθώς βρήκε δίχτυα στην πρώτη φιλική αναμέτρηση της Κόμο για φέτος κόντρα στην Παρί.

Η Κόμο ξεκίνησε και επίσημα την προετοιμασία της για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν, η οποία θα την βρει στα μεγάλα «σαλόνια» του Champions League και σήμερα (24/07) έδωσε την πρώτη της φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Παρί.

Our first pre-season test 👊💙



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Ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών της περσινής ονειρικής πορείας του ιταλικού συλλόγου ήταν ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος σκόραρε κατά ρυπάς, πετυχαίνοντας 17 γκολ και 3 ασίστ σε 44 εμφανίσεις, ενώ παράλληλα βγήκε δεύτερος σκόρερ στη Serie A, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

Μάλιστα, ο Έλληνας φορ φαίνεται πως συνεχίζει με τις ίδιες διαθέσεις και φέτος, αφού σκόραρε για ακόμη μία φορά στον σημερινό αγώνα της ομάδας του κόντρα στους Γάλλους, ο οποίος έληξε ισόπαλος με 2-2.

Αναλυτικότερα, ο διεθνής επιθετικός έσωσε... την παρτίδα για το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγας, καθώς ήταν εκείνος που πέτυχε στο 86' το γκολ της ισοφάρισης και γλύτωσε την ομάδα του από μία «φιλική» ήττα.