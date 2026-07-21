Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λούκα Μόντριτς συμφώνησε προφορικά για την υπογραφή νέου συμβολαίου με τη Μίλαν και σύντομα αναμένεται να... πέσουν οι υπογραφές.

Δεν το... κουνάει από το Μιλάνο ο 41χρονος Λούκα Μόντριτς! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο θρυλικός Κροάτης μέσος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Μίλαν και σύντομα αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο βραχυπρόθεσμης διάρκειας με τους Ροσονέρι.

Ο άλλοτε παίκτης των Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης είναι σαν «το παλιό καλό κρασί» όσο μεγαλώνει και παρόλο που είναι 41 ετών μπορεί ακόμη να είναι κομβικός στο κορυφαίο επίπεδο. Πρόσφατα έδωσε την τελευταία του παράσταση σε Παγκόσμιο Κύπελλο και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο ιταλικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Μίλαν.

Στο ρεπορτάζ του έγκριτου Ιταλού δημοσιογράφου αναφέρεται πως δεν υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο στα χαρτιά αλλά όλα φαίνονται πως θα πάρουν τον δρόμο τους, αφού ο πολύπειρος αστέρας του αθλήματος έχει ήδη επικοινωνήσει και με τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Ρούμπεν Αμορίμ.