«Ο Μόντριτς εξετάζει την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως ο Λούκα Μόντριτς είναι απογοητευμένος από τον τρόπο που τελείωσε η σεζόν για τη Μίλαν και θέλει να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η σεζόν για τη Μίλαν τελείωσε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, καθώς σε λιγότερο από πέντε αγωνιστικές πρωταθλήματος το σύνολο του Μαξ Αλέγκρι κατέληξε από τη 2η στην 5η θέση, χάνοντας τη πρόκριση για τη League Phase του Champions League.

Ένας από τους πολλούς ποδοσφαιριστές που έμειναν δυσαρεστημένοι από το κάκιστο φινάλε των «Ροσονέρι» ήταν ο Λούκα Μόντριτς. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της «TuttoSport», ο Κροάτης μέσος βρισκόταν πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με τους Μιλανέζους για έναν ακόμη χρόνο, όμως τα όσα εκτυλίχθηκαν το τελευταίο διάστημα τον ώθησαν τελικά στην πόρτα της εξόδου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Ιταλών, ο έξι φορές πρωταθλητής Ευρώπης εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, απ΄όπου αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι, όχι φυσικά ως παίκτης, αλλά σε έναν ρόλο στενά συνδεδεμένο με το αθλητικό τμήμα, με επικεφαλής τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Οι «μερένχες», από την πλευρά τους, είναι επίσης θετικοί στην ενδεχόμενη επιστροφή του Κροάτη, με την προϋπόθεση πάντα να κερδίσει τις εκλογές του συλλόγου ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

— Tuttosport (@tuttosport) May 26, 2026

Για την ώρα ο Μόντριτς θα αποχωρήσει για μερικές ολιγοήμερες διακοπές, προτού αναχωρήσει για το προπονητικό καμπ της εθνικής ομάδας της Κροατίας. Χθες, εν τω μεταξύ (25/05), συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Μίλαν, με τίτλο «Σύνοδο Κορυφής Μακροζωίας», που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Γκαλεάτσι στο Μιλάνο, φέρνοντας ένα χαμόγελο στα πρόσωπα των οπαδών των «Ροσονέρι», οι οποίοι συνέρρευσαν για να συλλέξουν το αυτόγραφο του έμπειρου μέσου.