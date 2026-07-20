Η Μίλαν «κλείδωσε» Καρέτσα, η Γκενκ δεν πέφτει κάτω από 40 εκατ.!

Ο Καρέτσας αποτελεί τον νέο μεγάλο μεταγραφικό στόχο της Μίλαν και οι «Ροσονέρι» έχουν αποφασίσει να επικεντρωθούν στην απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Γκενκ.

Οι άνθρωποι της Μίλαν παρακολουθούν την εξέλιξη του Έλληνα ποδοσφαιριστή εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, μόλις τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων επιλογών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Καρέτσας αποτελεί την ιδανική λύση για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Το ενδιαφέρον των Ιταλών δεν είναι πρόσφατο. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο τότε τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Τζέφρι Μονκαντά, βρέθηκε στην Πορτογαλία για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Μπράγκα με την Γκενκ για τη φάση των ομίλων του Europa League. Ο Καρέτσας, που τότε δεν είχε ακόμη συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, μοιράζοντας δύο ασίστ στη νίκη της ομάδας του με 4-3.

Η δημιουργία αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του, καθώς την περασμένη σεζόν ολοκλήρωσε τη χρονιά με 16 ασίστ, γεγονός που έχει… τρελάνει τους Ιταλούς.

Η υπόθεσή του, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται για τους Ροσονέρι. Η Γκενκ απέρριψε πρόσφατα πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντόρτμουντ, ενώ μετά το έντονο ενδιαφέρον που άρχισε να συγκεντρώνει ο ποδοσφαιριστής, φρόντισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2029, ενισχύοντας σημαντικά τη διαπραγματευτική της θέση.

Ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Γκενκ, Ντιμίτρι Ντε Κοντέ, ξεκαθάρισε πως ο σύλλογος γνωρίζει πολύ καλά την αξία του παίκτη και δεν πρόκειται να βιαστεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

«Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Γνωρίζουμε την αξία του. Έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο μαζί μας και το μόνο που θέλει είναι να παίζει ποδόσφαιρο. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει την τιμή του και θα δούμε τι θα συμβεί στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, όμως είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το μέλλον του. Επέστρεψε πρόσφατα από τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, είναι απόλυτα έτοιμος και γνωρίζει ότι, προς το παρόν, το μέλλον του βρίσκεται στη Γκενκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, οι Βέλγοι δεν έχουν καμία πρόθεση να μειώσουν τις απαιτήσεις τους, οι οποίες αγγίζουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Για να μπορέσει, πάντως, η Μίλαν να προχωρήσει σε μία τόσο μεγάλη επένδυση, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα από πωλήσεις. Το βασικό σενάριο αφορά τον Ράφα Λεάο, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να αναζητήσει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει φτάσει στα γραφεία των «Ροσονέρι» πρόταση που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές απαιτήσεις του συλλόγου.

Το μοναδικό κλαμπ που έχει κινηθεί ουσιαστικά για τον Πορτογάλο εξτρέμ είναι η Γαλατασαράι, η οποία του έχει προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Μίλαν, ενώ και ο ίδιος ο Λεάο δεν εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην Τουρκία.