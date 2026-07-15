Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η Λιόν πιέζει ασφυκτικά τη Γιουβέντους για να εντάξει τον Οπεντά στο δυναμικό της.

Η Λιόν έχει... καψούρα με τον Οπεντά! Σύμφωνα με πηγή από τη Γαλλία, μετά την επιστροφή του Έντρικ στη Ρεάλ του Μουρίνιο, η Ολιμπίκ ψάχνει έναν ικανό παίκτη για να καλύψει το κενό του Βραζιλιάνου στη γραμμή κρούσης.

Ο εκλεκτός είναι ο Λοίς Οπεντά, που ανήκει στη Γιουβέντους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γαλλικός σύλλογος πιέζει τη Βέκια Σενιόρα για την παραχώρησή του. Ενδιαφέρον για τον παίκτη έχουν εκδηλώσει και άλλες ομάδες. Η Κόβεντρι είναι μια από αυτές και συζητά με τους Τορινέζους για τον δανεισμό του 26χρονου Βέλγου στράικερ.

Ο επιθετικός των Κόκκινων Διαβόλων έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες αλλά έκανε ευρέως γνωστό το όνομά του στη Λειψία. Από εκεί μεταπήδησε στην Ιταλία στην οποί όμως δεν... στέριωσε. Με τη Γιούβε έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο αλλά η Λιόν δείχνει πως θα κάνει το παν για να ντύσει τον παίκτη στα χρώματά της.