Αμορίμ: «Είμαι περήφανος που βρίσκομαι στη Μίλαν, ήρθα για να κερδίσω τίτλους»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για το νέο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας. Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως ήδη έχει ερωτευτεί τη Μίλαν.

Περήφανος και χαρούμενος στο Μιλάνο ο Αμορίμ! Ο νέος προπονητής της Μίλαν, τόνισε πως ήδη έχει ερωτευτεί τους Ροσονέρι και στοχεύει στην κατάκτηση τίτλων με τους επτάκις Πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Πορτογάλος κόουτς, που θα βρίσκεται στο τιμόνι του συλλόγου της Βόρειας Ιταλίας μέχρι το 2028 με οψιόν έως το 2029, εμφανίστηκε γεμάτος όρεξη για δουλειά και επιτυχίες. Ο 41χρονος πρώην τεχνικός των Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας μετά το αποτυχημένο πρότζεκτ του Μαξ Αλέγκρι.

Ο ίδιος σε σχετικές του δηλώσεις, εξέφρασε με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση το όραμά του για τη νέα πρόκληση της καριέρας του και μίλησε συνολικά για την υποδοχή και το πρόσφορο έδαφος που συνάντησε στους Μιλανέζους, από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στη γειτονική χώρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ίβηρα προπονητή:

«Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που βρίσκομαι στη Μίλαν. Είμαι εδώ για να κερδίσω τίτλους, το λέω δυνατά και καθαρά. Έχω ήδη ερωτευτεί το προπονητικό κέντρο. Αυτό το μέρος πραγματικά είναι ξεχωριστό, το νιώθω σαν το σπίτι μου».