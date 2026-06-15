Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως ο Ρούμπεν Αμορίμ θα αναλάβει χρέη προπονητή στη Μίλαν.

Ο Τζέρι Καρντινάλε έδωσε το «πράσινο φως» και ο Ρούμπεν Αμορίμ ετοιμάζεται να αναλάβει τη Μίλαν! Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε συμφωνήσει εδώ και αρκετές ημέρες με τους ανθρώπους των Ροσονέρι, με το εν λόγω deal να ολοκληρώνεται και τυπικά μέσα στις επόμενες ώρες.

Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές προφορική συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διαρκείας, με οψιόν ανανέωσής του για ακόμη έναν χρόνο. Οι απολαβές του θα ανέρχονται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με έξτρα μπόνους σε περίπτωση κατάκτησης κάποιου τροπαίου και της εξόδου στο Champions League.

Όπως αναφέρουν τα Πορτογαλικά Μέσα, ο ίδιος αναμένεται να φτάσει στο Μιλάνο μέσα στις επόμενες ώρες για το τυπικό της διαδικασίας και στη συνέχεια θα υπογράψει.

Ο 41χρονος κόουτς θα ηγηθεί της προσπάθειας της Μίλαν να εισέλθει σε μια νέα εποχή, μετά τις διαδοχικές απογοητεύσεις των τελευταίων σεζόν και της αποτυχίας στο πρότζεκτ του Αλέγκρι. Ο Αμορίμ είναι χωρίς ομάδα μετά την απόλυσή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήταν κάτι περισσότερο από θετικός στο να αναλάβει αυτή τη νέα πρόκληση στην Ιταλία.