Η Κόμο αγόρασε τον Νίκο Παζ από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο ταλαντούχος παίκτης θα παραμείνει στη Serie A.

Παραμένει στο πανέμορφο Κόμο και στη Serie A ο Νίκο Παζ! Ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πως ο 21χρονος ελπιδοφόρος παίκτης θα συνεχίσει στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Ο Αργεντινός παίκτης με ισπανική υπηκοότητα επιθυμούσε να παραμείνει στον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας, με τον οποίο είχε μια καταπληκτική σεζόν και είναι βασικό γρανάζι της μηχανής του Φάμπρεγκας.

H Κόμο του «δικού» μας Δουβίκα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο ερχόμενο Champions League, έπειτα από μια ιστορική σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το ποσό της μεταγραφής του συνολικά θα ανέρχεται στα 51 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι Μαδριλένοι επέλεξαν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα επαναγοράς του που έχει τεθεί στα 9 εκατ. ευρώ, την ώρα που θα βάλει στα ταμεία της 60 εκατ. από το deal με την Κόμο.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Παζ είχε 13 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Κόμο.