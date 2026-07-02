Στην Κόμο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λουίς Μίγια, με τους Ιταλούς να τον «δένουν» με συμβόλαιο τριετούς διαρκείας.

Ο Λουίς Μίγια, ο οποίος είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό τόσο την περσινή σεζόν όσο και κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, αποτελεί πλέον επίσημα παίκτη της Κόμο.

Η Χετάφε ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον ιταλικό σύλλογο για την παραχώρηση του έμπειρου Ισπανού χαφ, με το deal να κλείνει στα 6 εκα. ευρώ, όπως είχε αποκαλύψει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Κόμο προχώρησε σήμερα στις σχετικές ανακοινώσεις για τον 31χρονο μέσο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Ο Μίγια προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά στη La Liga με τη Χετάφε, όπου μέτρησε 1ένα γκολ και 10 ασίστ σε 38 αναμετρήσεις. Μάλιστα αναδείχθηκε ως ο δεύτερος κορυφαίος πασέρ του ισπανικού πρωταθλήματος και κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων προτού πει το τελικό «ναι» στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας.