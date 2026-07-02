Μίγια: Ανακοινώθηκε από την Κόμο ο Ισπανός χαφ
Ο Λουίς Μίγια, ο οποίος είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό τόσο την περσινή σεζόν όσο και κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, αποτελεί πλέον επίσημα παίκτη της Κόμο.
Η Χετάφε ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον ιταλικό σύλλογο για την παραχώρηση του έμπειρου Ισπανού χαφ, με το deal να κλείνει στα 6 εκα. ευρώ, όπως είχε αποκαλύψει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Η Κόμο προχώρησε σήμερα στις σχετικές ανακοινώσεις για τον 31χρονο μέσο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι τον Ιούνιο του 2029.
Ο Μίγια προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά στη La Liga με τη Χετάφε, όπου μέτρησε 1ένα γκολ και 10 ασίστ σε 38 αναμετρήσεις. Μάλιστα αναδείχθηκε ως ο δεύτερος κορυφαίος πασέρ του ισπανικού πρωταθλήματος και κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων προτού πει το τελικό «ναι» στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας.
Como 1907 is delighted to announce the signing of Spanish midfielder Luis Milla from Getafe CF.— Como1907 (@Como_1907) July 2, 2026
The 31-year-old joins the club on a permanent transfer until June 2029, bringing experience, creativity and technical quality to Cesc Fàbregas’ midfield.
Milla joined Getafe in 2022… pic.twitter.com/eB3zIdrWgA
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