Αδιανόητα πράγματα από τη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς μέσα από το deal με τον Νίκο Παζ, θα βγάλει ένα ποσό κοντά τα 57 εκατ. ευρώ.

Το... σήριαλ του καλοκαιριού έχει γίνει ο Νίκο Παζ και τη μάχη της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Κόμο. Αρχικά ο ισπανικός σύλλογος ήταν έτοιμος να ενεργοποιήσει τη ρήτρα επαναγοράς του 21χρονου μεσοεπιθετικού που κυμαίνεται στα εννιά εκατ. ευρώ (!). Ο Μουρίνιο άναψε το πράσινο φως αλλά δεν μπορούσε να εγγυηθεί χρόνο συμμετοχής στον ποδοσφαιριστή.

Αυτό άλλαξε αρκετά τα δεδομένα, με τον ίδιο να βάζει φρένο στη συγκεκριμένη μεταγραφή και να παλεύει την παραμονή του στο ιταλικό κλαμπ τη νέα σεζόν. Εν τέλει η Ρεάλ Μαδρίτης ενεργοποίησε τη ρήτρα και έδωσε διορία 48 ωρών στην Κόμο ώστε να αγοράσει τον ποδοσφαιριστή αντί 60 εκατ. ευρώ.

Εν τέλει, η ομάδα του Δουβίκα θα κάνει την κίνηση-ματ και θα κάνει δικό της τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό με κανονική μεταγραφή, διαλύοντας κάθε ρεκόρ αγοράς προκειμένου να κρατήσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και δικό της ηγέτη ενόψει της νέας σεζόν.

Αν υπολογίσουμε και τα έξι εκατ. ευρώ από την πώληση του στην Κόμο το καλοκαίρι του 2024, τότε σημαίνει ότι οι «μερένχες» θα έχουν καθαρό κέρδος 57 εκατ. ευρώ (!) από ένα παιδί που ήρθε στα 12 του από την Τενερίφη και από τότε ήταν μέλος των ακαδημιών της Ρεάλ, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του τόσο στην Κ19 όσο και στη δεύτερη ομάδα.

Το απίστευτο της υπόθεσης; Ότι το κλαμπ θα βάλει το συγκεκριμένο ποσό στα ταμεία της από έναν ποδοσφαιριστή που έχει παίξει οκτώ παιχνίδια (!) και σε μόλις σε ένα από αυτά ως βασικός (!!).

Συγκεκριμένα, ο Παζ είχε αγωνιστεί ως αλλαγή σε τρία παιχνίδια Champions League κόντρα σε Μπράγκα, Νάπολι (είχε σκοράρει) και Ουνιόν Βερολίνου, σε τέσσερα ματς της La Liga κόντρα σε Βαλένθια, Κάντιθ, Γρανάδα και Μπέτις ενώ ως βασικός έχει παίξει με την Αραντίνα στο Κύπελλο Ισπανίας.