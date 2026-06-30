Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε τη συμφωνία της ομάδα της Κόμο για την απόκτηση του Λουίς Μίγια.

Ο έμπειρος Ισπανός χαφ υπήρξε στόχος του Ολυμπιακού και πέρυσι αλλά και φέτος. Ο Λουίς Μίγια - όπως έγραψε στο Χ ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο - έκλεισε στην Κόμο με ένα ποσό στα 6 εκατ. ευρώ που θα εισπράξει η Χετάφε.

Ο 31χρονος μέσος είχε πέρυσι 1 γκολ και 10 ασίστ σε 38 αγώνες.



🚨🔵⚪️ Luis Milla to Como, here we go! Deal sealed at €6m fee with Getafe and all agreed also on player side.



Milla, set to play UCL football at Como. pic.twitter.com/Tdk86Ndhzy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026



