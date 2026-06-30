Μίγια - Κόμο: Έκλεισε με 6 εκατ. ευρώ ο χαφ που ήθελε ο Ολυμπιακός

Newsroom
Μίγια - Κόμο: Έκλεισε με 6 εκατ. ευρώ ο χαφ που ήθελε ο Ολυμπιακός

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε τη συμφωνία της ομάδα της Κόμο για την απόκτηση του Λουίς Μίγια.

Ο έμπειρος Ισπανός χαφ υπήρξε στόχος του Ολυμπιακού και πέρυσι αλλά και φέτος. Ο Λουίς Μίγια - όπως έγραψε στο Χ ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο - έκλεισε στην Κόμο με ένα ποσό στα 6 εκατ. ευρώ που θα εισπράξει η Χετάφε.

Ο 31χρονος μέσος είχε πέρυσι 1 γκολ και 10 ασίστ σε 38 αγώνες.


 

@Photo credits: ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΡΟΜΑΝΟ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SERIE A Τελευταία Νέα