Μίγια - Κόμο: Έκλεισε με 6 εκατ. ευρώ ο χαφ που ήθελε ο Ολυμπιακός
Ο έμπειρος Ισπανός χαφ υπήρξε στόχος του Ολυμπιακού και πέρυσι αλλά και φέτος. Ο Λουίς Μίγια - όπως έγραψε στο Χ ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο - έκλεισε στην Κόμο με ένα ποσό στα 6 εκατ. ευρώ που θα εισπράξει η Χετάφε.
Ο 31χρονος μέσος είχε πέρυσι 1 γκολ και 10 ασίστ σε 38 αγώνες.
🚨🔵⚪️ Luis Milla to Como, here we go! Deal sealed at €6m fee with Getafe and all agreed also on player side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026
Milla, set to play UCL football at Como. pic.twitter.com/Tdk86Ndhzy
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