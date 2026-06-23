Τη λύση για την άκρη του πάγκου της βρήκε η Λάτσιο, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζενάρο Γκατούζο.

Και με τη βούλα προπονητής της Λάτσιο είναι ο Τζενάρο Γκατούζο, όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος με ανακοίνωση του. Όπως ήταν ήδη γνωστό εδώ και μήνες από ρεπορτάζ που είχαν κυκλοφορήσει η δικοίηση βρήκε στο πρόσωπο του άλλοτε τεχνικου της Ιταλίας τον αντικαταστάτη του Μουρίσιο Σάρι.

Αναλυτικότερα τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο 48χρονος τεχνικός που παραιτήθηκε από την εθνική Ιταλίας, μετά το κάζο απέναντι στη Βοσνία, που στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι άφησε εκτός τους Ατζούρι από το Μουντιάλ. Οι Λατσιάλι είχαν έρθει σε συμφωνία με τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ εδώ και μήνες με την συνεργασία του να... παίρνει σάρκα και οστά την Τρίτη 23 Ιουνίου με την ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Αξίζει φυσικά να αναφέρουμε πως σύμφωνα με ρεπορταζ του Gazzetta ο ιταλός κοουτς αναμένεται να έχει υπό τις οδηγίες του τον «δικό μας» Χρήστο Μανδά. Καθώς ήταν στο χέρι της Μπόρνμουθ η οψιόν αγοράς στον δανεισμό του. Κάτι που δεν συνέβη και έτσι ο 25χρονος Έλληνας διεθνής θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Λάτσιο όπου ανήκει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: « Η Λάτσιο ανακοινώνει ότι διόρισε τον κ. Τζενάρο Γκατούζο ως προπονητή της Πρώτης Ομάδας.

Ο Σύλλογος καλωσορίζει τον νέο προπονητή με ικανοποίηση, πιστεύοντας ότι η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητά του μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των αθλητικών στόχων του Συλλόγου».