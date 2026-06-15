Ιταλικά media: «Σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση των Ολυμπιακού - Λάτσιο για Καντσελιέρι»
Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Ματέο Πετρούτσι μετέφερε σε ρεπορτάζ του στο ραδιόφωνο Radio Laziale ότι ο Ολυμπιακός και η Λάτσιο βρίσκονται σε καθεστώς διαπραγμάτευσης - η οποία είναι σε εξέλιξη - για τον Ματέο Καντσελιέρι. Με βάση τις ίδιες πηγές η Λάτσιο θέλει ο Ιταλός διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της και τα λεφτά που ζητά είναι 10 εκατ. ευρώ.
Ο Ολυμπιακός έχει ξαναασχοληθεί με αυτόν τον παίκτη. Ο Καντσελιέρι που κυρίως είναι εξτρέμ πέρυσι είχε στην ομάδα της Λάτσιο 35 ματς με 4 γκολ και 2 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.