Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Ματέο Πετρούτσι μετέφερε σε ρεπορτάζ του στο ραδιόφωνο Radio Laziale ότι ο Ολυμπιακός και η Λάτσιο βρίσκονται σε καθεστώς διαπραγμάτευσης - η οποία είναι σε εξέλιξη - για τον Ματέο Καντσελιέρι. Με βάση τις ίδιες πηγές η Λάτσιο θέλει ο Ιταλός διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της και τα λεφτά που ζητά είναι 10 εκατ. ευρώ.

Ο Ολυμπιακός έχει ξαναασχοληθεί με αυτόν τον παίκτη. Ο Καντσελιέρι που κυρίως είναι εξτρέμ πέρυσι είχε στην ομάδα της Λάτσιο 35 ματς με 4 γκολ και 2 ασίστ.

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