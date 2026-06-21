Η Ίντερ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Ντε Φράι, που «παίζει» για τον Παναθηναϊκό, με τους Νερατζούρι να στρέφονται στη Ρόμα για τον αντικαταστάτη του Ιταλού στόπερ.

Ο Στέφαν ντε Φράι πρόκειται να αποχωρήσει από την Ίντερ καθώς μένει ελεύθερος στο τέλος του μήνα, με το όνομά του να συνδέεται πλέον έντονα με τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Αλφρέντο Πεντούλα, οι Πράσινοι έχουν ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στον έμπειρο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό προκειμενου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Την ίδια ώρα, οι Νερατζούρι δεν χάνουν χρόνο και, όπως αποκαλύπτει η Gazzetta dello Sport, έχουν ήδη βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ιταλού στο πρόσωπο του Εβάν Εντικά της Ρόμα.

Ο 26χρονος Ιβοριανός στόπερ αποτελεί την πρώτη επιλογή των Μιλανέζων για τη θωράκιση της άμυνάς τους, καθώς διαθέτει σημαντική εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και τη Serie A.

Η μεταγραφή του Εντικά, ωστόσο είναι αρκετά κοστοβόρα. Οι Τζιαλορόσι κοστολογούν τον νυν ποδοσφαιριστή τους στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα, στην ιταλική αγορά κυκλοφορεί και το όνομα του Ουμάρ Σολέ της Ουντινέζε, που δεν αποκλείεται να καταληξει στην Ίντερ ως μια πιο οικονομική λύση.

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