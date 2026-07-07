Ο πρώην αρχηγός των ultras της Ίντερ υποστήριξε πως ο Ντι Μάρκο και ο Τσαλχάνογλου διατηρούσαν σχέσεις με οπαδούς της ομάδας που συνδέονταν με τη μαφία.

Η έρευνα για τη δράση των οργανωμένων οπαδών στο Μιλάνο και τη διασύνδεσή τους με τη μαφιόζικη οργάνωση «Ντράνγκετα» συνεχίζεται.

Τώρα, ο πρώην αρχηγός των ultras της Ίντερ, Μάρκο Φερντίκο, αποφάσισε να συνεργαστεί με τις Αρχές, περιγράφοντας όλο το παρασκήνιο και δίνοντάς τους ονόματα από άτομα που είχαν σχέσεις με τη μαφία.

Στις καταθέσεις του, ο ίδιος περιέγραψε μια μυστική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στους οπαδούς της Ίντερ και της Μίλαν, με αφορμή τον ημιτελικό του Champions League το 2023. Βάσει αυτού του «συμβολαίου», όποια ομάδα προκρινόταν στον τελικό θα έδινε το 30% των κερδών της στην αντίπαλη κερκίδα!

Παράλληλα, ο Φερντίκο υποστήριξε πως υπήρχαν μέλη των ultras που είχαν σχέσεις και με ποδοσφαιριστές των Νερατζούρι, αναφέροντας τα ονόματα των Ντι Μάρκο και Τσαλχάνογλου.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το τι είδους επαφές είχαν με τα άτομα αυτά, ωστόσο τα όσα υποστήριξε ο άλλοτε αρχηγός τους τα έχει λάβει σοβαρά υπόψιν η ιταλική αστυνομία και πρόκειται να ερευνήσει τα στοιχεια περαιτέρω.