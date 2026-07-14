Την καριέρα του στη Μπριζ του Τζόλη θα συνεχίσει ο Γιαν Ζόμερ, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με ανακοίνωση του.

Η Μπριζ προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, καθώς έκανε δικό της τον Γιαν Ζόμερ. Ο πολύπειρος Ελβετός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και θα υπερασπίζεται πλέον την εστία της ομάδας, στην οποία αγωνίζεται μέχρι στιγμής ο «δικός μας» Χρήστος Τζόλης.

Ο 37χρονος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, βάζοντας τέλος σε μία επιτυχημένη τριετία στο Μιλάνο. Στο διάστημα αυτό πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα Ιταλίας, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup, έχοντας καθοριστική συμβολή στις επιτυχίες των «νερατζούρι». Η πρωταθλήτρια Βελγίου κινήθηκε άμεσα για την απόκτησή του και κατάφερε τελικά να τον κάνει δικό της και να απαρνηθεί για χάρη της προτάσεις από ομάδες της Ισπανίας.