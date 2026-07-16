Μουντιάλ 2026: Το απίθανο σερί της Ίντερ που συνεχίζεται και φέτος
Τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1982 και μετά; Σε κάθε έναν εξ αυτών υπήρχε μίνιμουμ ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ! Ανάλογο σερί έτρεχε το χρονικό διάστημα αυτό και η Μπάγερν Μονάχου, που όμως είδε την Αγγλία του Χάρι Κέιν να μένει εκτός.
Αντιθέτως, η σπουδαία πρόκριση της Αργεντινής έφερε σε έναν ακόμη τελικό τον Λαουτάρο Μαρτίνες, που συνεχίζει μόνος του το σερί των Νερατζούρι από το 2022 και μετά. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως σε έξι περιπτώσεις, παίκτης των Μιλανέζων σκόραρε κιόλας.
Οι παίκτες της Ίντερ σε τελικό
- 1982: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι (Ιταλία)
- 1986: Ρουμενίγκε (Δ. Γερμανία)
- 1990: Μπρέμε, Ματέους, Κλίνσμαν (Δ. Γερμανία)
- 1994: Νίκολα Μπέρτι (Ιταλία)
- 1998: Ρονάλντο (Βραζιλία), Τζορκαέφ (Γαλλία)
- 2002: Ρονάλντο (Βραζιλία)
- 2006: Ματεράτσι (Ιταλία)
- 2010: Σνάιντερ (Ολλανδία)
- 2014: Παλάσιο (Αργεντινή)
- 2018: Μπρόζοβιτς, Πέρισιτς (Κροατία)
- 2022: Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)
- 2026: Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)
Οι παίκτες της Ίντερ που σκόραραν σε τελικό
- 1982: Αλτομπέλι
- 1986: Ρουμενίγκε
- 1990: Μπρέμε
- 2002: Ρονάλντο
- 2006: Ματεράτσι
- 2018: Πέρισιτς
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