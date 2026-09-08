Εντυπωσίασε ξανά ο Μανδάς: Η απίθανη διπλή απόκρουση κόντρα στην Ουντινέζε

Αν και δεν κράτησε ανέπαφη την εστία του, ο Χρήστος Μανδάς ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι της Λάτσιο μεταξύ των πρωταγωνιστών στη νίκη επί της Ουντινέζε (2-1).

Η Λάτσιο έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στη Serie A καθώς παρότι αποκλείστηκε από το Κύπελλο από τη Μαντόβα της Β' κατηγορίας, οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος έχοντας κάνει το 3/3, μετρώντας μάλιστα δύο «διπλά».

Τελευταίο της θύμα η Ουντινέζε και μάλιστα με εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία λεπτά (2-1) με τον Χρήστο Μανδά να μετατρέπεται για ακόμα ένα παιχνίδι ως ένας από τους πρωταγωνιστές για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν και δεν διατήρησε το σερί των clean sheets, ο Έλληνας πορτιέρε έπαιξε κύριο ρόλο στο σημαντικό διπλό της ομάδας του.

Αποκορύφωμα ήταν η φάση του 11ου λεπτού με το σκορ στο 0-0 όταν η Ουντινέζε αναπτύχθηκε εξαιρετικά αλλά είδε τον 25χρονο τερματοφύλακα να πραγματοποιεί δύο συνεχόμενες πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Αρχικά το σουτ του Κάλστρομ μέσα στην περιοχή και στη συνέχεια με το πόδι το ριμπάουντ του Καμαρά, σε μία απόκρουση με μεγάλο δείκτη δυσκολίας καθώς υπήρχε μπροστά του αντίπαλος ποδοσφαιριστής και δεν είχε καθαρό οπτικό πεδίο (πιθανόν αν είχαμε γκολ να ήταν και οφσάιντ).

Πέρα από αυτή τη φάση, ο Καμαρά απείλησε ξανά τον Μανδά με μακρινό σουτ που εξουδετέρωσε ενώ από εκεί και πέρα, «καθάρισε» όλες τις φάσεις στον... αέρα. Στο τέρμα του Κάλστρομ στο 49ο λεπτό βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον αρχηγό της Ουντινέζε και δεν κατάφερε να τον νικήσει, με τον ίδιο να τα βάζει με τον εαυτό του που δεν έφτασε στο 3/3.