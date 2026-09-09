Ο Χρήστος Μανδάς κέρδισε το χειροκρότημα από τη Serie A, η οποία ανάρτησε στα social media την εντυπωσιακή διπλή του επέμβαση στο ματς της Λάτσιο με την Ουντινέζε.

Η Λάτσιο έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στη φετινή Serie A με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και ένα μερίδιο της επιτυχίας της οφείλεται στον Χρήστο Μανδά. Η μεταγραφή του Ιβάν Προβεντέλ στην Ίντερ άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στον Έλληνα γκολκίπερ για να καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια των Λατσιάλι και ήδη έχει δώσει φροντίσει να δικαιώσει τον Τζενάρο Γκατούζο για την εμπιστοσύνη.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στη Μπολόνια ήταν από τους διακριθέντες, ενώ η καλή του φόρμα φάνηκε ξανά στην απαιτητική έξοδο των Ρωμαίων στην έδρα της Ουντινέζε. Χάρη σε ανατροπή στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η Λάτσιο κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1, με τον Χρήστο Μανδά να ξεχωρίζει ξανά κάτω από τα δοκάρια.

Το εντυπωσιακό διπλό «στοπ» μάλιστα σε απανωτά σουτ μέσα από την περιοχή στο 11΄του αγώνα αποτέλεσε το highlight της απόδοσής του και ανάγκασε μέχρι και τον επίσημο λογαριασμό της Serie A να τον χειροκροτήσει.

Οι διοργανωτές συγκεκριμένα ανάρτησαν το βίντεο με τις αποκρούσεις του Μανδά, σε μια ακόμα απόδειξη πως ο Έλληνας γκολκίπερ έχει αρπάξει την ευκαιρία από τα... μαλλιά για να ξεχωρίσει στην Ιταλία κάτω από τα δοκάρια της Λάτσιο.