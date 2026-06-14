Κοντά στο deal με Αμορίμ η Μίλαν: Τι εκκρεμεί για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029

Οι άνθρωποι της Μίλαν έχουν συμφωνήσει με τον Αμορίμ κι εκκρεμεί μόνο το ΟΚ του Καρντινάλε, σύμφωνα με τον Σκίρα.

Η Μίλαν ήρθε σε συμφωνία με τον Ρούμπεν Αμορίμ, με τον Πορτογάλο τεχνικό να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν υπογράψει συμβόλαιο με τους Ροσονέρι.

Όπως αποκάλυψε ο Νικολό Σκίρα, αυτό θα είναι σε ισχύ έως το 2029 και θα αποφέρει στον άλλοτε κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετήσιες απολαβές ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συνεχείς συζητήσεις εδώ και μέρες, προκειμένου να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν στο ότι επιθμούν να συνεργαστούν.

Ο ίδιος μάλιστα ήταν στην κορυφή της σχετικής λίστας εδώ και ημέρες, μετά την απομάκρυνση του Μαξ Αλέγκρι και το «όχι» του Ιραόλα, ο οποίος κατέληξε στη Λίβερπουλ. Η Μίλαν ευνοήθηκε παράλληλα από το ότι ο Αμορίμ παρέμενε ελεύθερος από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν έφυγε από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Το μόνο που απομένει πλέον για την ολοκλήρωση του deal και τις ανακοινώσεις είναι το τελικό «ΟΚ» από τον Τζέρι Καρντινάλε.