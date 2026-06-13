Στον Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται πως έχει καταλήξει η Μίλαν για την επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία, ο οποίος παρουσιάζεται ως το φαβορί για να διαδεχτεί τον Μαξ Αλέγκρι.

Η Μίλαν σχεδιάζει με προσοχή τη νέα εποχή μετά τις μαζικές αποχωρήσεις από το οργανόγραμμα του συλλόγου, με τη θέση του προπονητή να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Μετά την απομάκρυνση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, οι Ροσονέρι είχαν ξεχωρίσει τον Άντονι Ιραόλα, όμως η πρόσληψή του από τη Λίβερπουλ τους ανάγκασε να στρέψουν αλλού το βλέμμα τους.

Και σύμφωνα με το «Athletic» αποφάσισαν να δώσουν τα κλειδιά σε ένα όνομα με παρελθόν στην Premier League. O λόγος για τον Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το σχετικό δημοσίευμα τονίζει πως οι δυο πλευρές συναντήθηκαν από κοντά στην Πορτογαλία για να εξερευνήσουν τις πιθανότητες συνεργασίας τους, με τον πορτογάλο πλέον να θεωρείται το φαβορί για να αναλάβει τη διαχείριση των Ροσονέρι.

Παράλληλα ο Ραλφ Ράνγκνικ έχει περάσει από συνέντευξη για να τον ρόλο του επικεφαλής ποδοσφαίρου στη Μίλαν, εποπτεύοντας ουσιαστικά τη δουλειά του προπονητή.

Πρόκειται για τα πρώτα βήματα από μια σειρά διαρθρωτικών κινήσεων εντός του ιταλικού κλαμπ, το οποίο πάτησε το κουμπί της επανεκκίνησης μετά το καταστροφικό φινάλε της περσινής σεζόν που το άφησε εκτός Champions League.