Ο Τζιοβάνι Καρνεβάλι είναι ο νέος CEO της Γιουβέντους, είδηση που έγινε γνωστή με ανακοίνωση από τους Μπιανκονέρι.

Μπορεί οι οπαδοί να περιμένουν αν ο Σέρλοθ θα μετακομίσει στην Ιταλία για χάρη της, ωστόσο την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι η Γιουβέντους θα έχει νέο CEO και γενικό διευθυντή,όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Μπιανκονέρι. Πιο συγκεκριμένα η Κυρία του Τορίνο έκανε γνωστή την πρόσληψη του Τζιοβάνι Καρνεβάλι. Ο οποίος είναι μια επιτυχημένη διοικητική προσωπικότητα στην Ιταλία.

Καθώς για 12 χρόνια ήταν σύμβουλος της Σασουόλο και συνέβαλε καθοριστικά στην οργάνωση του συλλόγου.Παράλληλα, η ομάδα του Τορίνο γνωστοποίησε ότι η συνεργασία της με τον Νταμιέμ Κονόλι ολοκληρώθηκε κοινή συναινέσει, έπειτα από την παρουσία του στη διοικητική δομή του συλλόγου.

Έτσι ο 65χρονος αναλαμβάνει την ευθύνη της συνολικής διοικητικής λειτουργίας της ομάδας, με βασικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού και επιχειρηματικού πρότζεκτ της Γιουβέντους, ώστε να ενισχύσει την παρουσία και την ανταγωνιστικότητά της τόσο στην Ιταλία όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Να θυμίσουμε πως η Κυρία του Τορίνο τερμάτισε στην έκτη και θα παίξει στη League Phase του Europa League.