Η Κόμο κάνει ελληνικά... όνειρα για δίδυμο Δουβίκα-Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης καθώς άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με την Μπενφίκα.

Η Κόμο ζει το δικό της... παραμύθι καθώς μέσα σε λίγα χρόνια, όχι μόνο καθιερώθηκε στα μεγάλα σαλόνια της Ιταλίας αλλά πλέον μπορεί να αναπνεύσει το οξυγόνο του Champions League της νέας σεζόν.

Για αυτόν λόγο σχεδιάζει την αναβάθμιση του ρόστερ ενόψει της νέας χρονιά και φαίνεται ότι κάνει όνειρα με άρωμα... Ελλάδας για την κορυφή της επίθεσης, όπου ήδη βρίσκεται ο Τάσος Δουβίκας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, η ιταλική ομάδα έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μπενφίκα για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και όπως είναι λογικό, δεν θα τον αφήσει τόσο εύκολα.

Ειδικά από την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε ο 27χρονος φορ καθώς μάτωσε 30 φορές τα αντίπαλα δίχτυα σε όλες τις διοργανώσεις και σε διάστημα 53 παιχνίδια.