Δουβίκας: Έδωσε προβάδισμα στην Κόμο κόντρα στη Νάπολι (vid)
Καθοριστικός και... παραγωγικός εξακολουθεί να είναι και αυτή τη σεζόν με τη φανέλα της Κόμο ο... δικός μας, Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας στράικερ μετά και το γκολ κόντρα στην Ουντινέζε (1-1)στην πρώτη στροφή της Serie A, βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα για την ομάδα του Φάμπρεγας απέναντι στην Νάπολι.
Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος διεθνής σκόραρε στο 34ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης της Κόμο, εκμεταλλευόμενος το λάθος της Νάπολι. Ο Ραχμάνι έκανε κακή μεταβίβαση στον Ανγκισά. Ο Παθ «έκλεψε» έστρωσε τη μπάλα στον Μπατουρίνα και αυτός σέρβιρε στον Δουβίκα, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Μέρετ για το 2-1 των φιλοξενούμενων.
Δείτε το video με το γκολ του Δουβίκα:
🚨🇮🇹 | GOAL: ANASTASIOS DOUVIKAS GIVES THE LEAD FOR COMO!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 30, 2026
WHAT A DEFENSIVE MISTAKE BY NAPOLI!
Napoli 1-2 Como. pic.twitter.com/pgexpgcqIC
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