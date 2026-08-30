Τίποτα δεν τον σταματά και είναι γεγονός, με τον Έλληνα στράικερ να βρίσκει (ξανά) δίχτυα για την Κόμο. Αυτή τη φορά έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Φάμπρεγας κόντρα στη Νάπολι.

Καθοριστικός και... παραγωγικός εξακολουθεί να είναι και αυτή τη σεζόν με τη φανέλα της Κόμο ο... δικός μας, Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας στράικερ μετά και το γκολ κόντρα στην Ουντινέζε (1-1)στην πρώτη στροφή της Serie A, βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα για την ομάδα του Φάμπρεγας απέναντι στην Νάπολι.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος διεθνής σκόραρε στο 34ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης της Κόμο, εκμεταλλευόμενος το λάθος της Νάπολι. Ο Ραχμάνι έκανε κακή μεταβίβαση στον Ανγκισά. Ο Παθ «έκλεψε» έστρωσε τη μπάλα στον Μπατουρίνα και αυτός σέρβιρε στον Δουβίκα, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Μέρετ για το 2-1 των φιλοξενούμενων.

Δείτε το video με το γκολ του Δουβίκα: