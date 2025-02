Ο Αλεξάντερ Σέρλοθ επιλέγει να... σοκάρει την Μπαρτσελόνα στα λεπτά των καθυστερήσεων, έχοντας μάλιστα βρει δίχτυα σε κάθε ένα από τα πέντε τελευταία του παιχνίδια απέναντι στους Καταλανούς.

«Νομίζω πως είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που σκοράρω εδώ στη Βαρκελώνη... Ακόμα κι όταν ξύπνησα το πρωί, ήξερα ότι θα βάλω γκολ σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλεξάντρερ Σέρλοθ μετά το απίθανο ματς της Ατλέτικο κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ο Νορβηγός επιθετικός, στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του Κυπέλλου Ισπανίας, είπε την τελευταία του λέξη στο 90+3' σκοράροντας για το τελικό 4-4 και αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά εν όψει της ρεβάνς.

Ο Νορβηγός στράικερ έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη για τους Μπλαουγκράνα, ειδικά όταν το ρολόι δείχνει… 90+. Με δύο buzzer beater γκολ μέσα σε μόλις δύο μήνες στο «Μοντζουίκ», ο Σέρλοθ είναι ο απόλυτος «δήμιος» της Μπαρτσελόνα, ο παίκτης που κάνει τους φιλάθλους της να καρδιοχτυπούν κάθε φορά που η ομάδα τους δείχνει να αγγίζει τη νίκη.

Ο 29χρονος στράικερ έχει βρει δίχτυα σε κάθε ένα από τα τελευταία πέντε παιχνίδια του απέναντι στους Καταλανούς, έχοντας συνολικά πέντε γκολ και τρεις ασίστ απέναντί τους. Επιπλέον, είναι ο μοναδικός που έχει σημειώσει τρία τέρματα κόντρα στην Μπάρτσα από το 90' και μετά, από τη σεζόν 2003/04, ξεπερνώντας τους Φερνάντο Τόρες και Τζουντ Μπέλινγκχαμ που έχουν από δύο έκαστος.

3 - Players who have scored the most 90+ minute goals against Barcelona in all competitions since 2003/04:



3 - ALEXANDER SØRLOTH 🇳🇴

2 - Fernando Torres 🇪🇸

2 - Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Repeat. pic.twitter.com/FIAD0o102c