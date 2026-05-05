«Ο Γκρίνγουντ θα έπρεπε να καταδικαστεί και να καεί στην πυρά χωρίς καν δικηγόρο»
Ο Κριστόφ Ντιγκαρί εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Μέισον Γκρίνγουντ, με αφορμή την απογοητευτική εμφάνιση του Άγγλου στην ήττα της Μαρσέιγ από τη Ναντ (3-0).
Ο παλαίμαχος Γάλλος διεθνής, μιλώντας σε podcast του RMC, δεν στάθηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά έκανε μια αναφορά και στο σκοτεινό παρελθόν του 24χρονου επιθετικού και το ρίσκο που πήρε ο σύλλογος όταν τον εμπιστεύτηκε παρά τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.
Ο Ντιγκαρί ήταν καταπέλτης στις δηλώσεις του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός ο τύπος ήταν στο περιθώριο, έκανε ένα τεράστιο λάθος πριν τον υπογράψει η Μαρσέιγ. Η ομάδα πήρε ρίσκα. Μπορεί να μην έπαιζε ποτέ ξανά ποδόσφαιρο. Όλοι έκαναν τα πάντα για να τον επιβιώσει κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Ντρέπομαι για αυτόν, αυτός ο τύπος είναι άθλιος».
Συνεχίζοντας στο ξέσπασμά του, πρόσθεσε: «Είσαι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, όλοι εξαρτώνται από εσένα. Και τι τής επιστρέφεις μετά από όλες αυτές τις θυσίες; Αυτό; Κανείς δεν πρόκειται να κλάψει για σένα. Αυτό που έκανε είναι επαίσχυντο. Τον έβλεπα να περπατάει, προσποιούνταν ότι παίζει. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να έχει δικηγόρο σήμερα. Θα έπρεπε να καταδικαστεί, να καεί στην πυρά, χωρίς δικηγόρο. Ο Γκρίνγουντ είναι μια απόλυτη ντροπή για την ομάδα».
🚨🚨 Christophe Dugarry 🇫🇷 sur Greenwood 🏴 : « Il était au placard, il aurait pu ne plus jamais jouer.. ils l’ont accueilli.— Actu Foot (@ActuFoot_) May 4, 2026
Et il te renvoie ça à la gueule ? C’est HONTEUX ! DÉGAGE ! 👋
IL DOIT ÊTRE CONDAMNÉ, BRÛLÉ SUR LE BÛCHER SANS AVOCAT. 😳 » pic.twitter.com/2GRDQHZBbZ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.