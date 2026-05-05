«Ο Γκρίνγουντ θα έπρεπε να καταδικαστεί και να καεί στην πυρά χωρίς καν δικηγόρο»

Ο Ντιγκαρί κατακεραύνωσε τον Γκρίνγουντ σε podcast του RMC, λόγω της απογοητευτικής του εμφάνισης με τη Ναντ και τις σοβαρές δικαστικές περιπέτειες που είχε στο παρελθόν.

Ο Κριστόφ Ντιγκαρί εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Μέισον Γκρίνγουντ, με αφορμή την απογοητευτική εμφάνιση του Άγγλου στην ήττα της Μαρσέιγ από τη Ναντ (3-0).

Ο παλαίμαχος Γάλλος διεθνής, μιλώντας σε podcast του RMC, δεν στάθηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά έκανε μια αναφορά και στο σκοτεινό παρελθόν του 24χρονου επιθετικού και το ρίσκο που πήρε ο σύλλογος όταν τον εμπιστεύτηκε παρά τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.

Ο Ντιγκαρί ήταν καταπέλτης στις δηλώσεις του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός ο τύπος ήταν στο περιθώριο, έκανε ένα τεράστιο λάθος πριν τον υπογράψει η Μαρσέιγ. Η ομάδα πήρε ρίσκα. Μπορεί να μην έπαιζε ποτέ ξανά ποδόσφαιρο. Όλοι έκαναν τα πάντα για να τον επιβιώσει κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Ντρέπομαι για αυτόν, αυτός ο τύπος είναι άθλιος».

Συνεχίζοντας στο ξέσπασμά του, πρόσθεσε: «Είσαι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, όλοι εξαρτώνται από εσένα. Και τι τής επιστρέφεις μετά από όλες αυτές τις θυσίες; Αυτό; Κανείς δεν πρόκειται να κλάψει για σένα. Αυτό που έκανε είναι επαίσχυντο. Τον έβλεπα να περπατάει, προσποιούνταν ότι παίζει. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να έχει δικηγόρο σήμερα. Θα έπρεπε να καταδικαστεί, να καεί στην πυρά, χωρίς δικηγόρο. Ο Γκρίνγουντ είναι μια απόλυτη ντροπή για την ομάδα».